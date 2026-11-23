(Teleborsa) - Chiusura del 20 novembre

Performance infelice per il Light Sweet Crude Oil, che chiude la giornata del 20 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,32% rispetto alla seduta precedente.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 82,12. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 85,39. Il peggioramento del greggio WTI è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 80,63.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)