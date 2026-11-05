Milano 4-nov
51.031 0,00%
Nasdaq 4-nov
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Dow Jones 4-nov
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Londra 4-nov
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Francoforte 4-nov
26.438 0,00%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 4/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 4/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Chiusura in profondo rosso per il Light Sweet Crude Oil, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,88%.

Il quadro tecnico del greggio WTI segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 83,24, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 98,02. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 78,31.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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