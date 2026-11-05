Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 4/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Chiusura in profondo rosso per il Light Sweet Crude Oil, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,88%.
Il quadro tecnico del greggio WTI segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 83,24, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 98,02. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 78,31.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)