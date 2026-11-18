(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre
Piccolo spunto rialzista per il Light Sweet Crude Oil, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,66%.
Il quadro tecnico del greggio WTI suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 84,21 con tetto rappresentato dall'area 88,02. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 82,75.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)