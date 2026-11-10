Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 9/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre
Ribasso scomposto per il Light Sweet Crude Oil, che archivia la sessione con una perdita secca del 4,03% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico del greggio WTI suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 83,34 con tetto rappresentato dall'area 93,41. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 79,99.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)