Bankitalia, al via TIPS Clone nei Balcani occidentali. Panetta: pagamenti "strumenti di potere"

(Teleborsa) - Le banche centrali di Albania, Kosovo e Macedonia del Nord hanno aderito oggi a TIPS Clone, la piattaforma per i pagamenti istantanei realizzata dalla Banca d'Italia. Si aggiungono a quelle di Montenegro e Bosnia-Erzegovina, completando il progetto avviato con i cinque Paesi dei Balcani occidentali. L'annuncio è arrivato durante la cerimonia di presentazione a Palazzo Koch, aperta dal Governatore Fabio Panetta. Per il Governatore si tratta di un traguardo tecnico importante, ma il suo significato va oltre l'ammodernamento dei sistemi di pagamento: riguarda il commercio, la crescita, la resilienza e il futuro europeo della regione.



La piattaforma consente pagamenti istantanei in moneta di banca commerciale, sia nelle valute nazionali sia in euro, 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno. Si basa sull'esperienza della Banca d'Italia nello sviluppo e nella gestione di TIPS, il sistema di regolamento dei pagamenti istantanei dell'Eurosistema, di cui condivide gli standard di resilienza e continuità operativa. TIPS Clone resta però indipendente da TIPS. Accompagna i sistemi di pagamento dei Balcani verso gli standard dell'Eurosistema, lasciando aperta la possibilità di un futuro collegamento.



Panetta ha definito le infrastrutture di pagamento "le arterie del sistema economico e finanziario" e veri e propri beni pubblici, sui quali poggia la fiducia nella moneta. Il Governatore ha però sottolineato che, in un mondo segnato da crescenti tensioni geopolitiche, queste infrastrutture sono diventate anche "strumenti di potere": chi controlla l'accesso alle reti di pagamento ha una leva di influenza politica, mentre chi dipende da sistemi altrui subisce decisioni prese altrove. Molti Paesi cercano quindi maggiore autonomia, ma il rischio è che ciascuno proceda da solo, con una frammentazione particolarmente costosa in un settore in cui il valore di una rete cresce con il numero di utenti. "La vera sfida è conquistare maggiore autonomia senza rinunciare ai vantaggi dell'integrazione", ha detto Panetta, e TIPS Clone dimostra che è possibile.



Secondo il Governatore, il progetto poggia su due pilastri. Il primo è la fiducia reciproca, che ha permesso alle banche centrali di mettere in comune competenze e risorse per sviluppare tecnologie che da sole sarebbero state molto più difficili e costose da realizzare. Il secondo è l'obiettivo di avvicinare i Balcani occidentali all'Unione europea. Panetta ha ricordato che al vertice del Processo di Berlino, il mese scorso in Montenegro, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha indicato TIPS Clone come un contributo concreto in questa direzione. "L'integrazione europea non si costruisce soltanto con le dichiarazioni, ma con risultati concreti", ha sottolineato.



L'avvio della piattaforma è comunque "una tappa fondamentale, non un punto di arrivo". Il suo valore, ha spiegato Panetta, si misurerà sull'effettivo utilizzo, che dipenderà dalla partecipazione di banche e prestatori di servizi di pagamento, dalla convenienza dei servizi e dalla fiducia di cittadini e imprese. Il Governatore ha ringraziato la BCE, l'Unione europea per il sostegno alla partecipazione della Bosnia-Erzegovina e la Banca Mondiale, che ha accompagnato le banche centrali di Kosovo e Montenegro. TIPS Clone, ha concluso, indica all'Europa una direzione chiara: investire in tecnologie innovative, istituzioni solide e collaborazioni durature, per essere "più autonomi, più connessi e più forti".

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