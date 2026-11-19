Panetta: ragionevolezza fiscale sia lo scenario di base. Sui tassi BCE: si è prudenti

Il Governatore di Bankitalia a Nexus

(Teleborsa) - Politica monetaria prudente, disciplina di bilancio e attenzione agli effetti del consolidamento bancario su famiglie e PMI. Sono alcuni dei temi affrontati dal Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, a Nexus 2026 a Fiuggi, in dialogo con il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana.



"Questa è una fase in cui la politica monetaria sta assumendo un'importanza fondamentale perché ci sono attualmente due forze che guidano lo sviluppo dell'economia mondiale: una è lo shock tecnologico e l'intelligenza artificiale e dall'altro le tensioni geopolitiche e l'aumento dei prezzi dell'energia per effetto della guerra in Iran che deprimono la crescita", ha spiegato Panetta. "La BCE come tutte le banche centrali mondiali in questo momento si trova di fronte a una serie di scelte complicate perché dobbiamo decidere quanto forte spingere con l'acceleratore dei tassi di interesse per contenere l'inflazione senza arrecare danni inutili, non produttivi alla crescita". Secondo il Governatore, Francoforte ha "mantenuto un buon equilibrio aumentando i tassi due volte senza eccesso di zelo con moderatezza".



Sulle prossime mosse, Panetta ha evitato indicazioni: "Si agisce guardando in avanti, non guardando indietro, ma è talmente complesso, è talmente incerto il quadro che dare indicazioni su quello che si farà nei prossimi mesi potrebbe essere alla fine fuorviante. Perché potrebbe accadere che l'amministrazione statunitense decide qualcosa di sfavorevole per il mercato energetico, quindi si è prudenti". L'obiettivo, ha chiarito, è "evitare che l'inflazione si radichi nell'economia, che generi quelle che si chiamano aspettative di ulteriori aumenti dei prezzi". Altrimenti si rischia "una spirale prezzi-salari" che "porta l'inflazione in alto e rende molto costoso intervenire successivamente per riportare l'inflazione intorno al 2%".



Parlando di salari e finanza pubblica, ha detto che la "nuova fiammata dell'inflazione" minaccia il potere d'acquisto, ma secondo Panetta occorre "evitare la tentazione" di intervenire con la finanza pubblica, "perché alla fine la finanza pubblica incontra un limite". I dati sull'occupazione sono positivi, ma "il problema del mercato del lavoro è il livello dei salari", ha osservato il Governatore, che per questo ha accolto con favore l'accordo su contratti e salari siglato nei giorni scorsi da associazioni imprenditoriali e sindacati.



Panetta non si è detto preoccupato per la tenuta dei conti in vista delle elezioni del prossimo anno. "In questi giorni ci sono delle tensioni che attraversano il sistema finanziario internazionale e noi siamo rimasti molto al di fuori di queste tensioni che hanno toccato alcuni Paesi confinanti con l'Italia", ha detto. "Noi che eravamo il primo Paese a risentire delle tensioni finanziarie internazionali siamo rimasti ai margini di queste tensioni, il debito è sempre elevato, ma è passato il messaggio per cui non ci si aspetta che prevalga un eccesso, non mi viene un termine migliore, di generosità fiscale".



"Io credo che sia condiviso da molti, anche perché si è visto che alla fine non paga spendere molti soldi se quei molti soldi poi generano tensioni, ansie, crisi", ha proseguito. "Ricordate quello che è successo quando la finanza pubblica sembrava essere fuori controllo. Siamo stati colpiti da shock, aumenti dei tassi, lo spread. Io oggi non vedo più lo spread sui giornali". Oggi l'Italia è messa "meglio dei francesi e siamo contenti, dobbiamo abbassarlo ancora di più, però credo che la disciplina, la ragionevolezza fiscale sia per il momento lo scenario di base".



A una domanda sulle banche, ha spiegato che con le operazioni di M&A degli ultimi anni "abbiamo recuperato un po' di ritardo". "Con le operazioni di concentrazione siamo portati in una situazione simile a quella che si ha in Germania, più o meno ancora un po' di ritardo rispetto alla Francia, ma le nostre banche hanno la capacità di competere a livello internazionale e sono fra le banche che hanno i risultati migliori". Il Governatore ha però avvertito che "il rischio che emerge è che le banche grandi possono avere potere di mercato, capacità contrattuale maggiore nei confronti della loro clientela, soprattutto le famiglie, le piccole imprese". Per questo Bankitalia continuerà ad analizzare l'offerta di credito insieme all'Antitrust: "dobbiamo stare attenti che i vantaggi per le banche non siano svantaggi per i debitori". Anche se le difficoltà di accesso al credito si stanno riducendo, "non è che questo ci lascia tranquilli", ha precisato.



Spaziando nei temi, Panetta ha detto che il voto di midterm negli Stati Uniti "è un messaggio molto importante, perché ci mostra che gli elettori giudicano le politiche economiche dei loro governi sulla base degli effetti che le politiche hanno sul loro benessere, sul loro lavoro, sul potere d'acquisto", ha osservato il Governatore. "Si può anche raccontare ai cittadini il loro vantaggio, poi però quando vedono che i prezzi dei prodotti importati aumentano, rincarano, allora votano come hanno votato, poi arriva il redde rationem". Alla domanda se il voto possa determinare un'inversione di rotta, Panetta ha risposto: "La risposta franca è non lo so, ma io non me lo aspetto, perché il protezionismo non nasce con il Presidente Trump. Nasce prima, poi certamente l'amministrazione Trump ne ha fatto una sua bandiera". Fermare il commercio, però, è difficile: "Nel 2025 e 2026, nonostante i dazi, il commercio ha continuato ad aumentare".

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