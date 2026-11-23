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/ Borsa: Ottima performance per il Nasdaq-100, in rialzo del 6,86%
Borsa: Ottima performance per il Nasdaq-100, in rialzo del 6,86%
Il Nasdaq-100 termina a 26.746,1 punti
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Finanza
23 novembre 2026 - 22.03
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