Brookfield acquisisce PGP Glass da Blackstone per 1,7 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Brookfield ha raggiunto un accordo per acquisire PGP Glass, produttore globale di imballaggi in vetro speciale, dai fondi gestiti da Blackstone Private Equity, per un valore di 1,7 miliardi di dollari. L'operazione sarà realizzata attraverso la strategia flagship di private equity di Brookfield e rappresenta un nuovo passaggio nella crescita internazionale del gruppo attivo nel settore del packaging premium.



PGP Glass è specializzata nella produzione di contenitori in vetro per i settori della cosmetica e della profumeria, dell'alimentare e delle bevande di fascia alta e del farmaceutico. L'azienda serve importanti marchi internazionali in oltre 70 Paesi e offre soluzioni integrate che comprendono progettazione, realizzazione degli stampi, produzione e decorazione del vetro.



La società dispone di tre stabilimenti produttivi in India e Sri Lanka, affiancati da una rete internazionale di logistica e magazzinaggio.



Leadership di mercato e posizionamento competitivo

PGP Glass occupa una posizione di rilievo nel mercato degli imballaggi in vetro premium, grazie a una struttura produttiva efficiente, a una consolidata reputazione in termini di qualità e servizio al cliente e a rapporti di lungo periodo con alcuni dei principali marchi globali.



Il mercato del packaging in vetro beneficia di una domanda consolidata in diversi comparti e, soprattutto nelle applicazioni premium, presenta limitati rischi di sostituzione con materiali alternativi. A questo si aggiungono le pressioni sui costi e la razionalizzazione della capacità produttiva tra i produttori europei e nordamericani, fattori che potrebbero favorire l'espansione di operatori efficienti e competitivi come PGP Glass.



Le prospettive di crescita

Brookfield intende sostenere la prossima fase di sviluppo della società attraverso una strategia basata sul rafforzamento delle relazioni commerciali con i clienti esistenti, l'ingresso in nuovi mercati e investimenti mirati nell'incremento della capacità produttiva.



"PGP è un produttore di alta qualità di imballaggi in vetro speciale, con una posizione di leadership nei segmenti premium e rapporti consolidati con alcuni dei marchi più riconoscibili al mondo", ha dichiarato Aditya Joshi, Managing Partner e Head of Private Equity per Brookfield in Asia Pacifico e Medio Oriente. Il manager ha inoltre sottolineato come la presenza globale e le competenze operative di Brookfield possano contribuire ad accelerare la crescita dell'azienda.



La trasformazione guidata dall'intelligenza artificiale

Tra le priorità del nuovo piano di sviluppo figura anche un programma di trasformazione aziendale basato sull'intelligenza artificiale. L'obiettivo è integrare soluzioni AI nei principali processi operativi, con particolare attenzione alla pianificazione delle vendite e della produzione, all'efficienza degli impianti e al controllo della qualità.



L'iniziativa punta a rafforzare ulteriormente la competitività industriale di PGP Glass, migliorandone le performance operative e sostenendo la crescita nel mercato internazionale del packaging specializzato.



Il percorso di crescita con Blackstone

L'operazione segna la conclusione della partnership tra PGP Glass e Blackstone, che ha accompagnato lo sviluppo dell'azienda negli ultimi anni.



"Siamo orgogliosi di aver affiancato PGP Glass nel suo percorso di crescita", ha commentato Amit Dalmia, Senior Managing Director e Head of the Blackstone Operating Team in Asia. Durante la collaborazione, il management guidato dal CEO Vijay Shah ha ampliato la capacità produttiva, rafforzato le attività operative e consolidato il posizionamento della società sul fronte della sostenibilità.



Anche Vijay Shah ha espresso soddisfazione per il percorso realizzato con Blackstone, accogliendo Brookfield come nuovo partner per la prossima fase di sviluppo. Il CEO ha evidenziato in particolare il valore della presenza internazionale e dell'esperienza di Brookfield nella gestione delle imprese attraverso differenti fasi del ciclo economico.



I dettagli dell'operazione

L'investimento sarà finanziato attraverso la strategia Brookfield Capital Partners e la società affiliata Brookfield Business Corporation .



Il completamento dell'acquisizione resta subordinato alle consuete condizioni previste per operazioni di questo tipo, comprese le autorizzazioni regolamentari e governative. Il closing è atteso nel primo trimestre del 2027.



(Foto: © Ton Snoei | 123RF)

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