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Chiusura della Borsa di Tokyo
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(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 23 novembre, il mercato di Tokyo è chiuso per la Giornata dei Lavoratori.
(Foto: imtmphoto | 123RF)
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