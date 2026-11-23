CrowdStrike acquisisce Zscaler, operazione record da 43,9 miliardi di dollari

Transazione interamente in azioni

(Teleborsa) - CrowdStrike ha raggiunto un accordo definitivo per acquisire Zscaler , fornitore di servizi di sicurezza informatica, in un'operazione interamente in azioni per circa 43,9 miliardi di dollari, tra le maggiori mai realizzate nel settore.



Gli azionisti di Zscaler riceveranno 1,135 azioni ordinarie di CrowdStrike ogni azione ordinaria posseduta.



"Un tempo la sicurezza consisteva nel tenere fuori l'avversario. Oggi, la sicurezza è necessaria per consentire all'IA di entrare", ha affermato George Kurtz, CEO e fondatore di CrowdStrike. "La rete un tempo collegava le persone ai luoghi. Ora collega gli agenti ai dati. Con Zscaler, stiamo costruendo il sistema operativo della sicurezza informatica: un unico piano di controllo per implementare l'IA, controllarla e consentire a qualsiasi applicazione basata su agenti di funzionare in sicurezza. Prevediamo di diventare la più grande azienda al mondo nel settore della sicurezza dell'IA".



"Abbiamo creato Zscaler per portare un nuovo approccio al settore della sicurezza informatica, ovvero un'architettura Zero Trust", ha dichiarato Jay Chaudhry, CEO, presidente e fondatore di Zscaler. "Nell'era dell'IA, la sicurezza Zero Trust è diventata imprescindibile e gli agenti IA stanno rapidamente diventando il nuovo anello debole. Questo accordo accelererà la nostra capacità di estendere Zero Trust Everywhere a una base clienti più ampia. Vediamo un'opportunità significativa per offrire ai clienti una protezione di gran lunga superiore in un panorama delle minacce in rapida evoluzione e consentire alle aziende di adottare l'IA in modo sicuro. Zscaler e CrowdStrike sono complementari e questa è la naturale evoluzione della nostra partnership di lunga data. Non vediamo l'ora di permettere ai nostri dipendenti, clienti e azionisti di beneficiare dei significativi vantaggi che questa transazione porterà."

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