(Teleborsa) - Forte ribasso per CrowdStrike Holdings
che passa di mano in perdita del 10,37%, dopo aver annunciato di aver raggiunto un accordo da 44 miliardi di dollari
per acquisire Zscaler Inc., società specializzata nella cybersecurity. Si tratta di una delle maggiori acquisizioni mai realizzate nel settore.Il titolo crolla in Borsa
A pesare sul titolo sono soprattutto i timori legati all'impatto finanziario dell'operazione, che sarà interamente regolata in azioni. L'emissione di nuovi titoli potrebbe infatti diluire le partecipazioni degli attuali azionisti, alimentando le preoccupazioni del mercato sulla convenienza dell'acquisizione nel breve termine.
L'andamento del leader mondiale di sicurezza informatica
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di breve periodo di CrowdStrike Holdings
evidenzia un declino dei corsi verso area 198 USD con prima area di resistenza vista a 219,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 190,4.