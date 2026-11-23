doValue prosegue il buyback e acquista azioni per 1,5 milioni di euro

(Teleborsa) - doValue ha comunicato di aver acquistato su Euronext Milan, tra il 16 e il 20 novembre 2026, un totale di 775.388 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 1,9405 euro, per un controvalore complessivo di 1.504.625 euro.



L'operazione rientra nel programma di buyback annunciato il 19 ottobre, in attuazione dell'autorizzazione assembleare del 28 aprile 2026.



L'operatore del credit management ha inoltre reso noto di aver acquistato, dall'avvio del programma, 4.401.895 azioni, pari al 2,3151% del capitale, per 7.826.643 euro. Al 20 novembre la società risulta detenere complessivamente 4.813.144 azioni proprie, pari al 2,5314% del capitale sociale.







Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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