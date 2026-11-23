Eni accelera sul gas in Indonesia: via libera al giacimento Geliga da 230 miliardi di metri cubi

(Teleborsa) - Eni annuncia che le autorità indonesiane hanno approvato il Piano di Sviluppo (POD) per il giacimento di Geliga (Ganal PSC), una tappa fondamentale per lo sviluppo di circa 230 miliardi di metri cubi di gas in posto stimati per entrambi i giacimenti di Geliga e Gula nel bacino di Kutei, e consolida la posizione della società come uno dei principali produttori di gas in Indonesia.



L’approvazione, concessa a soli sei mesi dalla scoperta di Geliga, fa seguito al recente avvio del progetto Maha e prevede lo sviluppo di 170 miliardi di metri cubi di gas in situ e 250 milioni di barili di olio provenienti dalla scoperta di Geliga, insieme a 60 miliardi di metri cubi di gas in situ provenienti dalla già esistente scoperta di Gula, per un totale di 230 miliardi di metri cubi in situ. Si prevede che la produzione dall’hub di Geliga/Gula raggiunga un picco di 28.3 milioni di metri cubi di gas e 50.000 barili di olio al giorno.



Lo sviluppo integrato dei due giacimenti darà vita a un terzo hub di produzione nel bacino del Kutei, affiancandosi all’hub sud già in produzione e al futuro hub nord, attualmente in fase di realizzazione a seguito della decisione finale di investimento (FID) annunciata all’inizio di quest’anno.



Con tre hub di produzione nel bacino di Kutei, Eni è destinata a raggiungere una produzione lorda di circa 85 milioni di metri cubi giorno di gas e 140.000 barili di olio al giorno nel Kalimantan Orientale entro la fine del decennio. Questa produzione rifornirà sia il mercato interno che quello internazionale, sfruttando le sinergie con gli impianti esistenti nell’area, tra cui l’impianto di GNL di Bontang e l’impianto galleggiante di Jangkrik.



L’approvazione del POD per il giacimento di Geliga – ora operato da Searah, la società energetica indipendente nel settore Upstream nata dalla partnership strategica tra Eni e PETRONAS – segna un’altra pietra miliare nello sviluppo delle attività storiche di Eni nel bacino di Kutei in Indonesia e dimostra ulteriormente la competenza della società nell’esplorazione, nell’esecuzione rapida e disciplinata dei progetti.



Lo sviluppo comprenderà 15 pozzi sottomarini, condotte di trasporto e una FPSO di nuova costruzione con una capacità di trattamento di circa 28.3 milioni metri cubi/giorno di gas e 80.000 barili di olio al giorno, oltre a una capacità di stoccaggio di 1.4 milioni di barili. Il gas sarà trattato a bordo della FPSO e trasportato tramite gasdotto agli impianti di ricezione a terra presso il Terminale di Santan e alla rete del gas del Kalimantan Orientale. Una parte del gas sarà liquefatta presso l’impianto di GNL di Bontang, mentre la parte restante sarà fornita al mercato interno attraverso la rete di gasdotti. Il condensato sarà stabilizzato e stoccato a bordo della FPSO prima di essere scaricato su navi cisterna navetta.



Questo nuovo sviluppo, insieme ai progetti North Hub e Gendalo-Gandang attualmente in corso, nasce dalla stretta partnership strategica con SKK Migas. Questi progetti avranno un impatto positivo significativo sullo sviluppo del tessuto locale, aumenteranno ulteriormente l’utilizzo della capacità disponibile presso l’impianto di GNL di Bontang e forniranno ulteriori approvvigionamenti di gas per il consumo interno.



Il nuovo hub di Geliga beneficerà delle sinergie con la realizzazione in corso del progetto North Hub, la cui entrata in funzione è prevista per il 2028. Tali sinergie contribuiranno a ottimizzare sia i costi che i tempi di realizzazione dello sviluppo Geliga/Gula.



Eni gestisce direttamente il PSC Peri-Mahakam, il PSC dello Stretto di Makassar e il blocco Sapukala, aggiudicato di recente. Nell’ottobre 2026, Eni ha inoltre firmato due accordi vincolanti per la cessione a Pertamina e Medco delle partecipazioni in alcune attività Upstream indonesiane gestite da Searah.







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