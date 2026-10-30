Eni avvia la produzione di gas dal giacimento Maha in Indonesia

(Teleborsa) - Eni annuncia l’avvio della produzione di gas dal giacimento Maha nel Bacino di Kutei, offshore Indonesia, a soli 21 mesi dalla decisione finale di investimento.



Collegamenti e infrastrutture per la distribuzione del gas

Situato nel blocco West Ganal, a una profondità d’acqua di circa 1.000 metri, il giacimento comprende due pozzi sottomarini di produzione collegati all’unità galleggiante di produzione Jangkrik (Floating Production Unit - FPU) tramite circa 12 km di flowline. Dopo il trattamento iniziale a bordo della FPU, il gas sarà trasportato attraverso la rete di gasdotti per rifornire il mercato domestico e l’impianto di liquefazione di Bontang, che fornisce GNL sia al mercato interno sia ai mercati di esportazione.



Capacità produttiva e sviluppo del South Hub

Il giacimento ha una capacità produttiva di 250 milioni di piedi cubi standard al giorno (MMSCFD, pari a 7 milioni di metri cubi al giorno), portando la produzione complessiva della Jangkrik FPU e del South Hub a un plateau di 750 MMSCFD (pari a 21 milioni di metri cubi al giorno). L’avvio previsto nel 2028 del progetto Gendalo & Gendang e il relativo collegamento alla Jangkrik FPU consentiranno di estendere tale plateau oltre la fine del decennio.



La partnership Eni-PETRONAS attraverso Searah

Il giacimento di gas Maha, oggi operato da Searah, la società energetica indipendente del settore upstream nata dalla partnership strategica tra Eni e PETRONAS, rappresenta un ulteriore traguardo nello sviluppo delle attività di Eni nel Bacino del Kutei e riflette l’esperienza della società nell’esplorazione e nello sviluppo accelerato dei progetti.



La strategia di sviluppo delle risorse nel Bacino di Kutei

Insieme alle decisioni finali di investimento annunciate nel marzo 2026 per i progetti North Hub (Geng North & Gehem) e South Hub (Gendalo & Gendang), la tempestiva esecuzione del progetto Maha e la sua messa in produzione, dopo l’avvio di Merakes East nel maggio 2025, confermano la più ampia strategia di Eni volta a sviluppare in modo efficiente le risorse di gas scoperte nel prolifico Bacino del Kutei, contribuendo alla sicurezza energetica di lungo termine dell’Indonesia e alla sua capacità di esportazione.



Maha rappresenta una componente chiave dello sviluppo del South Hub e della valorizzazione delle risorse offshore di gas dell’Indonesia.



Questi risultati riflettono la stretta collaborazione e la condivisione degli obiettivi tra tutte le parti coinvolte, inclusi Searah, i suoi azionisti e SKK Migas, l’autorità regolatoria indonesiana per il settore upstream oil & gas.



Eni opera direttamente come operatore del PSC Peri-Mahakam, del PSC Makassar Strait e del blocco Sapukala, recentemente assegnato. Nell’ottobre 2026, Eni ha inoltre firmato due accordi vincolanti per la cessione di partecipazioni a Pertamina e Medco in selezionati asset upstream indonesiani operati da Searah.



Il portafoglio e gli obiettivi di crescita di Searah

Costituita nel giugno 2026, Searah è controllata congiuntamente da Eni e PETRONAS, ciascuna con una quota del 50%. La società combina portafogli, competenze ed esperienza regionale complementari per generare valore nel lungo termine e garantire eccellenza operativa in Indonesia e Malesia. Il suo portafoglio comprende 19 asset in produzione e sviluppo gas, di cui 14 in Indonesia e 5 in Malesia. Searah produce attualmente circa 350 mila barili equivalenti di petrolio al giorno (kboe/g) e punta a superare una produzione sostenibile di 500 mila kboe/g entro il 2028.

Condividi

```