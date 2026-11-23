Francoforte: brillante l'andamento di RENK
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di sistemi di propulsione, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,51%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di RENK evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il fornitore di trasmissioni per veicoli e navi rispetto all'indice.
Analizzando lo scenario di RENK si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 30,74 Euro. Prima resistenza a 31,59. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 30,17.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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