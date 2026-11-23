Francoforte: brillante l'andamento di RENK

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di sistemi di propulsione , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,51%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di RENK evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il fornitore di trasmissioni per veicoli e navi rispetto all'indice.





Analizzando lo scenario di RENK si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 30,74 Euro. Prima resistenza a 31,59. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 30,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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