Francoforte: andamento rialzista per RENK
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di sistemi di propulsione, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,56%.
La tendenza ad una settimana di RENK è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico del fornitore di trasmissioni per veicoli e navi mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 33,16 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 33,84. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 32,71.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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