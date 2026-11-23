Francoforte: risultato positivo per HELLA

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di illuminazione automobilistica , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,17%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a HELLA rispetto all'indice di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 65,07 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 66,17. Il peggioramento della società di elettronica per veicoli è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 64,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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