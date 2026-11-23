Francoforte: scambi al rialzo per Zalando
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che vende calzature e moda online, che tratta in utile del 2,41% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Zalando mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,58%, rispetto a -6,51% dell'indice della Borsa di Francoforte).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Zalando, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 29,22 Euro. Primo supporto visto a 28,36. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 27,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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