Gas in netto rialzo con forte calo temperature, giù il petrolio con solida offerta

L'International Energy Agency stima un surplus di 2 milioni di barili al giorno per questo trimestre

(Teleborsa) - Seduta in netto rialzo per il gas naturale in Europa con il future in scadenza a dicembre che viaggia in rialzo di circa il 3% alla Borsa di Amsterdam dopo aver registrato nelle scorse ore un'impennata fino all'8,6%, raggiungendo i 96,075 euro per megawattora, il maggiore aumento intraday in oltre una settimana.



A spingere il rialzo sono le previsioni di un netto calo delle temperature, che alimentano le preoccupazioni per le forniture invernali europee, già sotto pressione a causa delle interruzioni delle esportazioni legate alla guerra tra Stati Uniti e Iran.



In particolare, le previsioni aggiornate indicano ora che le temperature rimarranno più rigide nell'Europa nord-occidentale fino all'inizio di dicembre, ribaltando le precedenti aspettative che prevedevano un breve periodo di freddo seguito da temperature superiori alla media.



Questa prevista inversione aumenta il rischio che l'Europa consumi le scorte di carburante più rapidamente del previsto durante la stagione di accensione dei sistemi di riscaldamento, lasciando l'area con un margine di sicurezza più esiguo contro ulteriori shock. Nel frattempo, le scorte di gas sono già ben al di sotto della media stagionale dopo che la guerra in Iran ha interrotto circa un quinto delle forniture globali di GNL, e l'ondata di freddo all'inizio di questo mese ha incrementato i prelievi.



Petrolio in calo con le solide prospettive sull'offerta

Per contro, il petrolio viaggia in calo con il future sul WTI avente scadenza gennaio 2027 che scende dell'1,4% a 82,2 dollari e quello sul Brent con scadenza febbraio 2027 che segna un ribasso dell'1,7% a 88,5 dollari.



Una dinamica che sembra indicare come gli operatori stiano dando un maggiore peso ai segnali di una robusta crescita delle esportazioni di greggio rispetto alla prospettiva di un'escalation delle ostilità in Medio Oriente.



Nel fine settimana, l'Iran ha nuovamente attaccato il Bahrein, che ospita le forze statunitensi, mentre i militanti Houthi, sostenuti da Teheran, hanno continuato a prendere di mira l'Arabia Saudita, compresa la capitale Riyadh. Trump ha affermato in un post su Truth Social che la Repubblica islamica ha lanciato più missili e droni la scorsa settimana che in qualsiasi altro momento dell'ultimo anno.



Nonostante le ostilità, le prospettive di approvvigionamento rimangono solide. L'International Energy Agency prevede infatti un surplus di circa 2 milioni di barili al giorno in questo trimestre, mentre Goldman Sachs ha segnalato il rischio di eccedenze per il prossimo anno.

Condividi

```