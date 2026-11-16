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/ Borsa: Netto calo per il Nasdaq-100, in flessione dell'1,43%
Borsa: Netto calo per il Nasdaq-100, in flessione dell'1,43%
Il Nasdaq-100 prende il via a 27.543,64 punti
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Finanza
16 novembre 2026 - 15.33
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