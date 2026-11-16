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Dow Jones 19:23
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Borsa: Netto calo per il Nasdaq-100, in flessione dell'1,43%

Il Nasdaq-100 prende il via a 27.543,64 punti

In breve, Finanza
Borsa: Netto calo per il Nasdaq-100, in flessione dell'1,43%
Forte ribasso per l'indice dei titoli tecnologici USA, che tratta in perdita dell'1,43%, a quota 27.543,64 in apertura.
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