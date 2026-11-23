Invito all'acquisto per Estee Lauder

(Teleborsa) - Chiusura del 20 novembre

Chiusura negativa per la società leader nei trattamenti anti-age , componente dell' S&P-500 , che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,27%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 99,46 USD, Estee Lauder è molto appetibile con stop loss impostato a quota 239,3 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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