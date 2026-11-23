Italian Insurtech Awards 2026: Italian Insurtech Association premia realtà che innovano settore assicurativo

Dalla prevenzione dei rischi alla longevità, 93% degli operatori insurtech sceglie la collaborazione con le compagnie assicurative

(Teleborsa) - Si è conclusa il 20 novembre la settima edizione dell’Italian Insurtech Summit, organizzato da Italian Insurtech Association (IIA), che ha riunito i principali operatori del settore assicurativo per un confronto sui processi di innovazione e trasformazione del mercato.



L’evento ha coinvolto circa 2.500 executive e figure C-level in presenza, registrato oltre 100.000 presenze uniche in streaming nell’arco delle due giornate e ospitato 150 speaker, tra cui 40 CEO del settore. Le due giornate hanno inoltre raccolto 300 candidature agli Awards, da cui sono stati selezionati 24 riconoscimenti. Nell’ambito del Summit sono stati assegnati gli Italian Insurtech Awards e gli Insurance Innovation Awards 2026, che hanno premiato le realtà e i progetti distintisi per il contributo allo sviluppo e all’innovazione del settore assicurativo.







I premi si sono articolati in due ambiti complementari. Gli Italian Insurtech Awards, assegnati il 19 novembre, hanno riconosciuto le realtà che sviluppano tecnologie e soluzioni innovative lungo le diverse fasi della catena del valore assicurativa, dalla progettazione dei prodotti alla distribuzione, dalla gestione dei sinistri alla prevenzione dei rischi. Gli Insurance Innovation Awards, consegnati il 20 novembre, hanno invece premiato i progetti realizzati da compagnie assicurative, riassicuratori e broker, con particolare attenzione alla capacità di introdurre innovazioni concrete nei prodotti, nei processi e nei servizi.







Tra i temi al centro dei riconoscimenti figurano l'intelligenza artificiale e la trasformazione digitale, la customer experience, la distribuzione embedded, la sostenibilità e la resilienza climatica, la salute e la longevità. Spazio anche alla riduzione del protection gap, allo sviluppo delle competenze e ai nuovi modelli di business delle Managing General Agent (MGA).





Con gli Awards 2026, Italian Insurtech Association "conferma il proprio impegno nel favorire la diffusione dell'innovazione e la collaborazione tra i diversi attori della filiera assicurativa. I progetti premiati testimoniano la varietà delle soluzioni sviluppate dal mercato e il contributo di startup, aziende tecnologiche e operatori assicurativi alla trasformazione del settore".



Condividi

```