Londra: nuovo spunto rialzista per Kingfisher

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di prodotti per la manutenzione della casa , con una variazione percentuale del 2,50%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Kingfisher mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,16%, rispetto a -4,63% del principale indice della Borsa di Londra ).





Il quadro tecnico di breve periodo di Kingfisher mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 3,928 sterline. Rischio di discesa fino a 3,812 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 4,043.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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