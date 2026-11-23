Madrid: nuovo spunto rialzista per Sacyr

(Teleborsa) - Bene il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici , con un rialzo dell'1,82%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sacyr rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di Sacyr segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,077 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 4,157. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 4,023.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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