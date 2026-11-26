Madrid: balza in avanti Sacyr

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici , che tratta in utile dell'1,84% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Sacyr rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Sacyr segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,063 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 4,103. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 4,039.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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