Madrid: scambi al rialzo per Sacyr

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici , che avanza bene dell'1,91%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Sacyr rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di Sacyr è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4,305 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 4,247. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4,363.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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