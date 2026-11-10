Madrid: scambi al rialzo per Sacyr
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici, che avanza bene dell'1,91%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Sacyr rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Sacyr è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4,305 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 4,247. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4,363.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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