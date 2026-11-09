Madrid: scambi in positivo per Sacyr
(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,41%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Sacyr rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Sacyr. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 4,234 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 4,09. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 3,996.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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