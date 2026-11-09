Madrid: scambi in positivo per Sacyr

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,41%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Sacyr rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Sacyr . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 4,234 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 4,09. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 3,996.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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