Madrid: risultato positivo per Laboratorios Farmaceuticos Rovi
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo farmaceutico spagnolo, con una variazione percentuale dell'1,82%.
Lo scenario su base settimanale di Laboratorios Farmaceuticos Rovi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 64,83 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 63,08. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 61,92.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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