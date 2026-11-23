New York: performance negativa per Constellation Brands

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il distributore di birra, vino e alcolici , che mostra un decremento del 3,05%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Constellation Brands , che fa peggio del mercato di riferimento.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 139,9 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 136,3. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 135.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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