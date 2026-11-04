Webuild sale al 36,6% di Trevi dopo nuovi acquisti sul mercato

(Teleborsa) - Webuild , colosso italiano dell'ingegneria e delle infrastrutture, ha acquistato 222.781 azioni di Trevi nella giornata odierna, nel contesto dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria lanciata sulla società di fondazioni quotata su Euronext Milan. Le operazioni di acquisto sono state effettuate a un prezzo unitario per azione non superiore a 5,165 euro, ovvero il corrispettivo offerto per ciascuna azione nel contesto dell'OPA.



A seguito degli acquisti odierni, Webuild verrà a possedere complessivamente 24.020.461 azioni ordinarie Trevi, pari a circa il 36,63% del capitale sociale e dei diritti di voto.

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