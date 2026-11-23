Parigi: positiva la giornata per Renault

(Teleborsa) - Seduta positiva per la casa automobilistica francese , che avanza bene del 2,64%.



Lo scenario su base settimanale di Renault rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di Renault evidenzia un declino dei corsi verso area 26,38 Euro con prima area di resistenza vista a 27,06. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 25,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```