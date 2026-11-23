Piazza Affari: in calo Ferrari

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il cavallino rampante di Maranello , che mostra un decremento del 2,26%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Ferrari rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Ferrari . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 358,8 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 352,8. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 350,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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