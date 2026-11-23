Sugar tax, ASSOBIBE: appello per l’abrogazione definitiva

(Teleborsa) - ASSOBIBE, l’associazione di Confindustria che rappresenta i produttori di bevande analcoliche in Italia, accoglie favorevolmente gli emendamenti presentati presso la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati al Disegno di legge di Bilancio 2027 relativi alla Sugar tax, raccogliendo l’appello lanciato dal Settore alle Istituzioni e alle forze politiche.



Apprezzamento particolare è riservato alla proposta di Forza Italia per la definitiva abrogazione, un intervento strutturale su un’imposta che, dopo sette anni di rinvii, continua a generare incertezza per le imprese. Importante segnale anche da parte di Fratelli d’Italia, Lega, Italia Viva, e ancora Forza Italia, che propongono di ampliare il differimento previsto dal testo del Disegno di legge dal primo luglio 2027 al primo gennaio 2028, dando almeno la prospettiva di dodici mesi in cui lavorare per l’auspicato superamento definitivo.



"Ringraziamo profondamente Forza Italia per aver raccolto l’appello del Settore e portato in Parlamento la richiesta di cancellare definitivamente la Sugar tax – ha dichiarato Giangiacomo Pierini, Presidente di ASSOBIBE – Un rinvio di sei mesi non risolve il problema, ma sposta solamente l’incertezza che da anni tiene fermi oltre 1 miliardo di euro di investimenti, impedendo alle imprese di pianificare. Ci auguriamo che il Governo possa ascoltare questa richiesta e che il Parlamento la accolga, per evitare effetti devastanti sull’intera filiera e sui consumatori. Il comparto ritiene importante l’attenzione mostrata da FdI, Forza Italia, Italia Viva e Lega con emendamenti volti a garantire almeno un anno di rinvio qualora impossibile l’abrogazione".



L’entrata in vigore della Sugar tax comporterebbe un aumento della fiscalità del 28% al litro, con un calo delle vendite del 16% nel biennio successivo, oltre 5.000 posti di lavoro a rischio.

Condividi

```