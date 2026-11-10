Manovra, Federdistribuzione: bene misure famiglie e lavoro, prorogare plastic e sugar tax

(Teleborsa) - Nell'ambito di un 2026 caratterizzato da un contesto di forte instabilità internazionale, con riflessi sui costi energetici, sull’inflazione e sui consumi", le imprese della Distribuzione Moderna hanno rinnovato il loro impegno a sostegno del potere d’acquisto delle famiglie, operando per contenere gli effetti dei rincari e garantire prodotti di qualità a prezzi accessibili. E' quanto ricordato da Carlo Alberto Buttarelli, Presidente di Federdistribuzione, durante l’audizione dinanzi alle commissioni Bilancio di Camera e senato sulla Legge di Bilancio 2027.



In questa direzione la Federazione ha rinnovato l’adesione all’iniziativa del Governo per la carta "Dedicata a te" nel biennio 2026-2027, prevedendo uno sconto ulteriore del 15% per i beneficiari della carta.



Nel corso dell’audizione, Federdistribuzione ha espresso apprezzamento per le misure a sostegno della natalità e della genitorialità previste dalla Manovra, sottolineando la necessità di porre la famiglia al centro delle politiche economiche. In questa prospettiva, è stata proposta anche l’introduzione di una "Dote famiglia", uno strumento dedicato a sostenere le spese legate alla crescita dei figli, e l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta al 10% per i prodotti tessili e di abbigliamento che rispettano specifici criteri di sostenibilità ambientale certificata, con l’obiettivo di favorire consumi sostenibili e sostenere una il Made in Italy.



In relazione ai recenti attacchi informatici che hanno coinvolto diversi settori, si è ravvisata l’esigenza di rafforzare gli incentivi orientati alla cybersecurity e alla resilienza digitale, anche attraverso un credito d’imposta dedicato o l’estensione delle agevolazioni esistenti agli investimenti in sicurezza informatica, certificazioni e formazione del personale.



Sul tema fisco, Federdistribuzione ha ribadito la richiesta di un’abrogazione definitiva della plastic tax e della sugar tax oppure di una proroga almeno al 1° gennaio 2028, ritenendo prioritario sostenere la competitività delle imprese e gli investimenti.



Infine, Federdistribuzione ha valutato positivamente l’estensione dell’aliquota Irpef del 33% ai redditi fino a 55.000 euro, chiedendo tuttavia di ampliarne l’applicazione fino a 60.000 euro per rafforzare il sostegno al ceto medio. È stato inoltre espresso apprezzamento per la flat tax agevolata per i giovani lavoratori, per la proroga della detassazione degli incrementi salariali, delle agevolazioni sul lavoro festivo e nei giorni di riposo, nonché per il rafforzamento dei fringe benefit, degli incentivi

all’assunzione e delle misure a sostegno della genitorialità. La Federazione ha però sostenuto l’importanza di rendere queste misure più semplici, strutturali e stabili nel tempo.



(Foto: Dimitris Vetsikas / Pixabay)

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