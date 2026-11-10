Manovra, Assobibe su Sugar tax: “Sì a rinvio al 2028 o a cancellazione definitiva"

condivisibile la posizione di Federdistribuzione

(Teleborsa) - Assobibe, l’associazione di Confindustria che rappresenta i produttori di bevande analcoliche in Italia, sottolinea la posizione espressa da Federdistribuzione nel corso dell’audizione odierna sulla Legge di Bilancio 2027 alla Camera, che richiama la necessità di un intervento su Sugar tax e Plastic tax per ridurre difficoltà a imprese e cittadini, senza lasciare incertezze sul 2027.



“Condividiamo la posizione di Federdistribuzione che ribadisce l’importanza di un’abrogazione definitiva o per lo meno di una proroga più consistente a gennaio 2028 di Sugar Tax e Plastic Tax, un intervento che permetterebbe alle aziende del comparto e alla filiera tutta di non fronteggiare ulteriori difficoltà”, ha dichiarato Giangiacomo Pierini, Presidente di Assobibe.



L’entrata in vigore della Sugar tax causerebbe un incremento fiscale del 28% al litro, una contrazione delle vendite del 16% e oltre 5.000 lavoratori a rischio. Un conto che sarebbe pagato soprattutto dalle famiglie a causa del rincaro dei prezzi, in un momento in cui il carrello della spesa è già sotto pressione a causa dell’escalation della guerra nel Golfo, del doppio aumento dei tassi che frenerà l’economia italiana nei prossimi mesi e dell’aumento del 5,4% dell’inflazione nel mese di ottobre, secondo le ultime stime di Istat.

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