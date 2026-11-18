Sugar Tax bocciata dagli italiani: 8 su 10 preferiscono l'educazione al fisco

(Teleborsa) - La controversa Sugar Tax, da tempo nell'agenda di governo, non si rivela una soluzione adeguata per gli italiani, che prediligono una educazione improntata al consumo responsabile in luogo dei disincentivi di natura fiscale. E' quanto emerge da un'indagine realizzata da AstraRicerche per ASSOBIBE, l’associazione di Confindustria che rappresenta i produttori di bevande analcoliche in Italia.



Per 8 italiani su 10, per il contrasto all'obesità, è meglio l’educazione contro l'uso eccessivo di bevande zuccherate piuttosto che le imposizioni fiscali.



L'indagine rivela anche che 7 italiani su 10 sono informati riguardo alla Sugar tax, ma meno di 4 su 10 (il 37%) è al corrente che questa tassa colpisce anche le bevande senza zucchero, elemento che ne evidenzia l’incoerenza rispetto agli obiettivi dichiarati. Prevale anche lo scetticismo sull’efficacia: quasi la metà ritiene che, nei Paesi in cui è in vigore, non abbia ridotto l’obesità (il 49%) né migliorato le abitudini alimentari (46%).



Secondo gli italiani, la strada da percorrere è un’altra: oltre 1 su 2 è favorevole a eliminare la tassa o a sostituirla con programmi educativi, mentre circa 1 su 4 propone una tassa proporzionale alla quantità di zucchero contenuta nelle bevande.



"La ricerca ci mostra un Paese che ha le idee chiare: educare significa mettere le persone nelle condizioni di scegliere. – ha dichiarato Giangiacomo Pierini, Presidente di ASSOBIBE – Come sottolineato anche dal Sottosegretario di Stato On. Marcello Gemmato, che in rappresentanza del Ministero della Salute ha firmato con la nostra associazione un protocollo d’intesa biennale, nei Paesi in cui è stata introdotta la Sugar tax non si è osservata una diminuzione dell’assunzione di zuccheri, ma addirittura un aumento. I dati, inoltre, dimostrano che non esiste Paese al mondo che abbia registrato una diminuzione dei tassi di obesità dove questa tassa è in vigore. Per questo chiediamo alle Istituzioni, in fase di esame parlamentare, una scelta chiara e definitiva: cancellare la Sugar tax”.



L’indagine, inoltre, evidenzia come gli italiani pensino che le bevande analcoliche possano far parte della propria alimentazione e che non siano da demonizzare: il 56% sa che questi prodotti non sono la principale fonte di zuccheri nella dieta, il 47% riconosce che il consumo di zuccheri è diminuito negli ultimi dieci anni e il 46% è informato sulla riformulazione attuata dalle aziende del settore. Un riscontro che conferma l’importanza dell’impegno del settore, che ha portato a una riduzione del 44% dello zucchero immesso in consumo e a una crescita delle varianti senza zucchero di circa 7,5 volte superiore, in valore assoluto, a quella delle versioni regular.



Se l’entrata in vigore della Sugar tax, prevista ad oggi per il 1° luglio 2027, provocasse un incremento dei prezzi delle bevande analcoliche, il timore più diffuso sarebbe relativo ai rincari per il consumatore (68%), al rischio occupazionale (57%) e all’impatto su produzione e vendite (56%).

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