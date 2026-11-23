Tata Steel acquisirà il 26,4% di APL Apollo Tubes per 1,7 miliardi di dollari

Successivamente lancerà un'opa per un ulteriore 26%

(Teleborsa) - Tata Steel, uno dei principali produttori di acciaio al mondo, ha raggiunto un accordo per acquisire il 26,4% del capitale di APL Apollo Tubes per un importo massimo di 155,1 miliardi di rupie (1,7 miliardi di dollari), rafforzando così la propria presenza nel mercato indiano dei prodotti siderurgici strutturali.



La società siderurgica indiana ha inoltre annunciato un'offerta pubblica acquisto obbligatoria per un ulteriore 26% di APL Apollo a 2.301,40 rupie per azione, per un controvalore fino a 167,56 miliardi di rupie in caso di piena adesione, che porterebbe la propria partecipazione al 52,38%.



I suddetti accordi evidenziano l'interesse di Tata Steel ad ampliare la propria presenza nel settore dei prodotti siderurgici a valle e a valore aggiunto, in un momento in cui la domanda di materiali per l'edilizia e le infrastrutture sostiene la crescita del mercato interno.



APL Apollo, costituita nel 1986, opera in India e negli Emirati Arabi Uniti, con prodotti destinati al settore edile, alle infrastrutture e ad altre applicazioni industriali.



L'amministratore delegato e managing director di Tata Steel, T.V. Narendran, ha così commentato: "Siamo molto lieti di aver raggiunto un accordo globale con APL Apollo e i promotori, che ci consentirà di creare un polo di eccellenza a valle per il futuro, caratterizzato da intrinseci punti di forza quali agilità sul mercato, una solida traiettoria di crescita e un profilo di spesa operativa e in conto capitale di riferimento per servire il crescente mercato indiano. Questa mossa strategica contribuisce a consolidare il business dei tubi in acciaio e dei prodotti preverniciati sotto la proprietà di Tata Steel, sbloccando al contempo molteplici sinergie tra le due società. Ciò creerà valore per tutti gli stakeholder, con una maggiore centralità del cliente, una presenza capillare in tutta l'India e un portafoglio prodotti completo. Non vediamo l'ora di collaborare con i nostri partner in questo entusiasmante percorso."



(Foto: © Yulia Grogoryeva/123RF)

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