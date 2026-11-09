Fondazione Cariplo, programma da 33 milioni di euro per il reinserimento sociale dopo il carcere

"Limen – Un futuro oltre la pena" per migliorare le condizioni di vita e favorire il reinserimento delle persone in esecuzione penale

(Teleborsa) - I percorsi di reinserimento sociale di chi ha commesso un reato non prendono avvio al termine della pena ma si costruiscono prima, durante la detenzione o l’esecuzione della pena fuori dal carcere, e proseguono con il ritorno in società.



È da questa prospettiva che parte "Limen – Un futuro oltre la pena", la nuova Sfida di Mandato di Fondazione Cariplo dedicata alle persone in esecuzione penale e al loro reinserimento nella società. Il programma ha un valore complessivo di 33 milioni di euro, di cui 20 milioni stanziati da Fondazione Cariplo e 1 milione da Fondazione Peppino Vismara, a cui si aggiungono 12 milioni di cofinanziamento stimato da Regione Lombardia.



La Sfida, inoltre, si inserisce all’interno di due accordi che Fondazione Cariplo ha siglato con il CNEL e Regione Lombardia. Con il CNEL è stato sottoscritto un protocollo di intesa per favorire l’inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale: questa intesa consentirà alla Sfida Limen di porsi in sinergia con "Recidiva Zero. Studio, formazione e lavoro in carcere e fuori dal carcere", iniziativa promossa dal CNEL e dal Ministero della Giustizia con l’obiettivo di promuovere il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Con Regione Lombardia, invece, Fondazione Cariplo ha avviato una collaborazione finalizzata al rafforzamento delle politiche di welfare penale e di giustizia di comunità nel quadro degli indirizzi definiti dalla D.G.R. n. XII/6371 del 29 giugno 2026 in materia di "Rafforzamento del sistema regionale di welfare penale e sviluppo di azioni di giustizia di comunità e di coesione sociale".



La Sfida, inoltre, sarà sviluppata con il contributo operativo di diversi attori: le Fondazioni di Comunità attive nel territorio di intervento di Fondazione Cariplo, l'amministrazione penitenziaria, i servizi della giustizia, gli enti locali, le organizzazioni di terzo settore, le università, le imprese e altri soggetti che lavorano nell'ambito dell'esecuzione penale.



Giovanni Azzone, Presidente Fondazione Cariplo, afferma: "La storia di Fondazione Cariplo si lega, da 35 anni, all’impegno verso i più fragili, verso gli ultimi. Occuparsi delle persone detenute è una questione prima di tutto di umanità. E poi c’è un dato che dovrebbe farci riflettere e riguarda la recidiva: le persone che hanno l’opportunità di seguire percorsi come quelli proposti dal programma Limen hanno meno probabilità, il 19%, di tornare a delinquere; chi non segue un accompagnamento di questo genere, quando esce dal carcere ha una probabilità di tornare nel mondo della criminalità nel 68% dei casi".



Paolo Bonassi, Chief Social Impact Officer di Intesa Sanpaolo : "Condividiamo l'obiettivo della Sfida 'Limen' di Fondazione Cariplo di accompagnare le persone in esecuzione penale in percorsi concreti di reinserimento sociale e lavorativo. Intesa Sanpaolo è impegnata da anni nel promuovere progetti di inclusione nel mondo del carcere e mette a disposizione di questa iniziativa competenze, esperienze e relazioni sviluppate insieme al Terzo Settore, nella convinzione che offrire opportunità di riscatto significhi generare valore per l'intera comunità".







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