Var Energi (Eni) acquista asset norvegesi di ConocoPhillips

Enterprise value stimato di 4,43 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Var Energi, controllata di Eni al 63,04%, acquisirà le attività di esplorazione e produzione di ConocoPhillips in Norvegia e le relative infrastrutture in Gran Bretagna, tra cui la Greater Ekofisk Area e il terminale di Teesside, per un enterprise value di 4,43 miliardi di dollari.



Grazie a questa operazione, il cui perfezionamento è atteso verso la fine del primo trimestre del 2027, Var Energi punta a rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento come maggiore società indipendente di esplorazione e produzione in Europa e come uno dei primi tre produttori indipendenti di petrolio e gas offshore a livello globale. La società norvegese prevede di raggiungere un obiettivo di produzione a lungo termine di oltre 500 mila barili di petrolio equivalente al giorno entro la metà del decennio del 2030.

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