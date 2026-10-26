Eni vende la controllata nigeriana AENR ad APEX

(Teleborsa) - Eni ha finalizzato la cessione della propria controllata Agip Energy and Natural Resources (Nigeria) Limited (AENR) ad Apex Global Energy Limited (APEX), società interamente posseduta da Sterling Oil Exploration and Energy Production Company, uno dei principali operatori della Nigeria attivo nell’onshore del Paese.



AENR, società interamente controllata da Eni, opera in Nigeria nell'esplorazione e produzione di idrocarburi onshore e in acque poco profonde, attraverso una partecipazione del 5% nella Renaissance JV (Renaissance 30% operatore, TotalEnergies 10% e Nigerian National Petroleum Company Limited NNPC 55%).



La transazione, che ha ottenuto l'approvazione di tutte le autorità competenti, è in linea con la strategia di Eni di ottimizzazione delle attività upstream tramite un ribilanciamento del proprio portafoglio e la dismissione di asset non strategici. Eni continuerà ad essere presente nel Paese con attività di esplorazione e sviluppo di asset deep offshore e mantenendo la partecipazione in Nigeria LNG.

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