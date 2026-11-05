ConocoPhillips, utili oltre le attese e aumento cedola spingono il titolo nel pre-market

(Teleborsa) - Le azioni ConocoPhillips si avviano verso una seduta all'insegna del denaro a Wall Street con il titolo che sale di oltre il 2% nel pre-market dopo aver riportato utili oltre le attese e annunciato un aumento della cedola trimestrale.



Nel dettaglio, l'azienda petrolifera statunitense ha registrato utili del terzo trimestre 2026 pari a 4,0 miliardi di dollari, ovvero 3,34 dollari per azione, rispetto agli 1,7 miliardi di dollari, pari a 1,38 dollari per azione, del terzo trimestre 2025.



Escludendo le voci straordinarie, gli utili rettificati sono stati pari a 3,9 miliardi di dollari, ovvero 3,27 dollari per azione, rispetto a un consensus di 2,97 dollari e ai precedenti 2,0 miliardi di dollari, pari a 1,61 dollari per azione. Le voci straordinarie del trimestre riflettono principalmente lo storno di un accantonamento per imposte.



Aumento del dividendo

ConocoPhillips ha aumentato il dividendo ordinario trimestrale dell'11%, portandolo a 0,93 dollari per azione, con effetto a partire dal dividendo del quarto trimestre, pagabile il 1° dicembre 2026 agli azionisti registrati alla chiusura delle contrattazioni del 16 novembre 2026.



L'outlook

La produzione del quarto trimestre 2026 dovrebbe attestarsi tra 2,32 e 2,36 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno. Le previsioni di spesa in conto capitale e di costi operativi rettificati per l'intero anno rimangono invariate.



Il commento del management

"ConocoPhillips continua ad attuare la propria strategia differenziata, con solide performance operative e finanziarie in tutto il portafoglio", ha dichiarato Andy O'Brien, presidente e amministratore delegato. "Stiamo ottenendo efficienze nei nostri asset leader nei 48 stati continentali degli Stati Uniti, ampliando il nostro portafoglio strategico di acquisto di GNL commerciale e portando avanti le attività critiche del progetto Willow".



(Foto: drpepperscott230 / Pixabay)

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