Wall Street rimbalza dopo il sell-off, ma restano i timori sull’AI e sulla Fed

Inflazione al centro dell'attenzione

(Teleborsa) - Wall Street avvia la settimana all'insegna dei rialzi, dopo la pesante ondata di vendite della scorsa ottava che ha investito i mercati globali. Il rimbalzo offre un primo segnale di sollievo, ma la tenuta del recupero dipenderà dalla capacità dei mercati di assorbire le tensioni sul settore dell’intelligenza artificiale e le prossime indicazioni della Federal Reserve.



Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra un balzo del 2,48%; sulla stessa linea, avanza con forza l' S&P-500 , che continua gli scambi a 7.229 punti. Balza in alto il Nasdaq 100 (+6,92%); sulla stessa linea, su di giri l' S&P 100 (+5,3%).



Il recupero arriva dopo una fase di forte avversione al rischio, alimentata dai timori sulle valutazioni del settore dell’intelligenza artificiale e sulle prospettive dei semiconduttori. Il VIX, il cosiddetto indice della paura di Wall Street, è salito sopra quota 40 per la prima volta da aprile 2025, segnalando un netto aumento della volatilità e della domanda di protezione da parte degli investitori.



I mercati cercano di stabilizzarsi dopo le vendite

La correzione ha ormai superato i confini del comparto tecnologico, coinvolgendo i listini internazionali. La scorsa settimana il benchmark di Taiwan, fortemente esposto ai produttori di chip, ha registrato il peggior calo dal 1990, mentre le Borse europee hanno archiviato la peggiore settimana degli ultimi otto mesi.



Inflazione e Fed al centro dell'attenzione

A condizionare la direzione dei mercati sarà soprattutto il quadro macroeconomico. Questa settimana gli investitori attendono i dati sull'inflazione PCE, l'indicatore monitorato dalla Federal Reserve, con il dato annuale atteso al 3,8%. Particolare attenzione sarà riservata alla componente core, al netto degli elementi più volatili.



Sul mercato cresce infatti il timore che la Fed possa mantenere una linea restrittiva più a lungo del previsto, con la possibilità di nuovi rialzi dei tassi.

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