(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre
Ottima performance per il FTSE Mid Cap, che ha chiuso in rialzo dell'1,82%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 61.945. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 60.185. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 59.234, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)