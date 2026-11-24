(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre

A picco il Light Sweet Crude Oil, che chiude gli scambi con un pessimo -4,03%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 78,45. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 83,86. Il peggioramento del greggio WTI è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 76,64.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)