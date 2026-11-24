(Teleborsa) - Nelle contrattazioni pre-apertura di martedì le azioni di Anthropic
sono scambiate al di sotto del prezzo di IPO di 83 dollari, annullando i guadagni registrati in occasione del debutto record
il 19 novembre 2026, sull'onda dell'entusiasmo degli investitori per l'arrivo in borsa di un'azienda all'avanguardia nel campo dell'IA.
Il titolo dell'azienda creatrice del chatbot Claude ha registrato un calo fino al 7,3% nel pre-market di martedì, attestandosi a 81,28 dollari per azione. Andamento che mostra una forte volatilità, mettendo a nudo le preoccupazioni degli investitori per l'entità della spesa destinata a questa tecnologia. Inoltre, si fa sempre più acceso il dibattito sul fatto che tale tecnologia possa comportare quelli che, nel documento depositato per l'offerta pubblica iniziale (IPO), Anthropic ha definito "rischi esistenziali per l'umanità".