Attese positive per Sartorius

(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre

Brillante rialzo per il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica , parte del TecDAX , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,01%.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 293,8 Euro, con stop loss posto a quota 283,2 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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