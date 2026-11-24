Attese positive per Sartorius
(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre
Brillante rialzo per il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica, parte del TecDAX, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,01%.
Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 293,8 Euro, con stop loss posto a quota 283,2 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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