(Teleborsa) - La strategia di BANCOMAT
per il futuro dei pagamenti si basa su sovranità tecnologica e innovazione
, articolandosi in tre pilastri
principali: la creazione di una community nazionale connessa all'Europa tramite European Network for Payments
, lo sviluppo della piattaforma italiana per l'euro digitale
e il lancio della stablecoin bancaria BANCOMAT Coin
.
"Sono moltissime le novità di BANCOMAT a supporto del sistema bancario, a partire da un nuovo player, la partnership firmata con Poste Italiane
, a cui aggiungiamo tutto il sistema bancario
italiano e anche la rete europea
di European Network for Payments, contando così circa 130 milioni di utenti che si possono scambiare denaro in maniera istantanea e dall'inizio del 2027 anche pagare con l'NFC in negozio", ha sottolineato Fabrizio Burlando
, CEO di BANCOMAT.
?L'evoluzione dell'infrastruttura domestica prosegue con le iniziative legate alla moneta pubblica digitale
e alle soluzioni regolamentate su blockchain integrate nel perimetro bancario.
"La seconda grande novità è quella sull'euro digitale
: abbiamo firmato un Memorandum of Understanding con CBI e Nexi
per portare l'infrastruttura dell'euro digitale alle banche, primo Paese a farlo, e abbiamo già quattro banche che aderiscono alla nostra piattaforma. - ha proseguito Burlando - La terza novità riguarda in realtà il naming e il lancio vero e proprio della stablecoin
di cui avevamo già parlato l'anno scorso al Salone con un nome in codice; lanciamo la stablecoin che si chiama BANCOMAT Coin
, che avrà un logo con la 'B' rovesciata
che ricorda l'euro e verrà lanciata nel primo quarter del 2027, con le riserve che rimangono in capo alle banche: non soltanto una stablecoin, ma un ecosistema vero e proprio per far sì che le banche possano offrire i servizi blockchain ai loro clienti senza diventare un player stablecoin".