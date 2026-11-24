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(Teleborsa) - La strategia diper il futuro dei pagamenti si basa su, articolandosi inprincipali: la creazione di una community nazionale connessa all'Europa tramite, lo sviluppo dellae il lancio della stablecoin bancaria"Sono moltissime le novità di BANCOMAT a supporto del sistema bancario, a partire da un nuovo player, la, a cui aggiungiamo tutto ilitaliano e anche ladi European Network for Payments, contando così circa 130 milioni di utenti che si possono scambiare denaro in maniera istantanea e dall'inizio del 2027 anche pagare con l'NFC in negozio", ha sottolineato, CEO di BANCOMAT.?L'evoluzione dell'infrastruttura domestica prosegue con lee alle soluzioni regolamentate su blockchain integrate nel perimetro bancario."La seconda grande novità è quella sull': abbiamo firmato unper portare l'infrastruttura dell'euro digitale alle banche, primo Paese a farlo, e abbiamo già quattro banche che aderiscono alla nostra piattaforma. - ha proseguito Burlando - La terza novità riguarda in realtàdi cui avevamo già parlato l'anno scorso al Salone con un nome in codice; lanciamo la stablecoin che, che avrà unche ricorda l'euro e verrà lanciata nel primo quarter del 2027, con le riserve che rimangono in capo alle banche: non soltanto una stablecoin, ma un ecosistema vero e proprio per far sì che le banche possano offrire i servizi blockchain ai loro clienti senza diventare un player stablecoin".