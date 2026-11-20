CBI, BANCOMAT e Nexi insieme per un'infrastruttura italiana a supporto dell'euro digitale

Allo studio una piattaforma nazionale, aperta anche al mercato europeo

(Teleborsa) - CBI, BANCOMAT e Nexi hanno firmato un Memorandum of Understanding per l'avvio di una collaborazione strategica per realizzare un'infrastruttura italiana a supporto dell'euro digitale, che sarà realizzata con Nexi in qualità di partner tecnologico. La soluzione consentirà a banche e Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) di gestire il processamento dell'euro digitale, la cui emissione è soggetta all'iter legislativo in corso, e collegarsi ai futuri servizi dell'Eurosistema attraverso una piattaforma comune, con l'obiettivo di contenere investimenti e costi di attuazione, accelerare l'ingresso sul mercato e semplificare gli adeguamenti tecnologici.



La piattaforma sarà sviluppata secondo un'infrastruttura condivisa, modulare e scalabile, in coerenza con le tempistiche della BCE e con l'evoluzione del quadro normativo comunitario. L'obiettivo è favorire un'adeguata preparazione degli operatori italiani e offrire una risposta coordinata a una trasformazione destinata a incidere sull'intero mercato dei pagamenti.



La governance è affidata a una partnership paritetica tra CBI e BANCOMAT. Nexi supporterà lo sviluppo della soluzione in qualità di partner tecnologico con il supporto di TAS, società informatica specializzata in soluzioni di pagamento.



Per banche e PSP, si legge in una nota, la condivisione dell'infrastruttura agevolerà economie di scala, riducendo i costi, i rischi di attuazione e i tempi necessari per offrire i nuovi servizi. La semplificazione delle attività grazie alla piattaforma comune potrà in particolare agevolare l'ingresso da parte degli operatori di minori dimensioni, ampliando la concorrenza e la diffusione dell'Euro Digitale.



Il MoU nasce già da basi consolidate, raccogliendo le adesioni di realtà chiave quali Intesa Sanpaolo assieme a isybank, che avvalendosi della collaborazione di BANCOMAT per gli aspetti tecnologici, sono stati tra i primi a partecipare al progetto, nonché di Nexi, che utilizzerà la piattaforma per i propri merchant diretti e di Poste Italiane che, oltra alla partecipazione all'iniziativa, metterà a disposizione i servizi Cloud del gruppo. L'iniziativa, aperta a tutto il comparto bancario e finanziario, registra anche l'intenzione di adesione di MPS .



"L'Italia può svolgere un ruolo da protagonista - dichiara Liliana Fratini Passi, Direttore Generale di CBI - Vogliamo mettere in comune competenze, investimenti e capacità operative per dotare il Paese di una piattaforma nazionale aperta, capace di sostenere il mercato italiano e contribuire allo sviluppo dell'euro digitale in Europa".



"La diffusione dell'euro digitale passerà necessariamente dalla capacità di coinvolgere chi opera quotidianamente sul territorio, a diretto contatto con cittadini ed esercenti, e di valorizzare le reti e le soluzioni di pagamento già consolidate", afferma Fabrizio Burlando, Amministratore Delegato di BANCOMAT.



"Nexi ha svolto da sempre un ruolo significativo in questo percorso, dalle sperimentazioni promosse dalla BCE alla partecipazione al pilot, fino ai servizi di connettività di rete: la collaborazione con CBI e BANCOMAT costituisce un ulteriore contributo, mettendo le nostre competenze industriali e tecnologiche al servizio di una soluzione condivisa che faciliterà l'accesso di banche e operatori finanziari ai futuri servizi dell'euro digitale", dichiara Bernardo Mingrone, CEO di Nexi.

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