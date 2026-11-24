Milano
12:11
48.571
-0,92%
Nasdaq
23-nov
26.746
0,00%
Dow Jones
23-nov
49.595
+3,01%
Londra
12:11
10.464
-0,16%
Francoforte
12:11
25.147
-0,75%
Martedì 24 Novembre 2026, ore 12.27
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Chiusura della Borsa di Mumbai
Chiusura della Borsa di Mumbai
Calendar
,
Finanza
24 novembre 2026 - 07.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 24 novembre, il mercato di Mumbai è chiuso per il Compleanno di Guru Nanak.
Condividi
Leggi anche
Borsa chiusa a Mumbai
Mumbai Market Closed
Mumbai Stock Exchange Closed
Chiusura della Borsa di Tokyo
Altre notizie
Borsa chiusa a Tokyo
Tokyo Stock Exchange Closed
Macroeconomic calendar for November 3, 2026
Tokyo Stock Exchange Closed
Appuntamenti macroeconomici del 3 novembre 2026
UK unemployment rate in September
Guide
Spionaggio industriale: 9 casi storici, dalla seta cinese ai segreti dell'intelligenza artificiale
Lo scandalo che ha coinvolto NVIDIA nel novembre 2026 ha riportato l'attenzione su una pratica antica quanto la competizione economica: lo spionaggio industriale.
leggi tutto