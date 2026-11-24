Custom Pay, Nexi e Confesercenti fanno squadra per semplificare la vita dei negozi di vicinato

(Teleborsa) - Nuovi obblighi fiscali, strumenti digitali ed esigenze che cambiano velocemente: le soluzioni tecnologiche per i negozi non mancano, ma agli esercenti manca il tempo per conoscerle. Da qui parte Custom Pay, società dei pagamenti del Gruppo Custom, che domani, mercoledì 25 novembre alle 10, porta al Salone dei Pagamenti di Milano, insieme a Nexi e Confesercenti, un modello di collaborazione pensato per semplificare la gestione degli esercizi commerciali.



Il workshop "Dalla transazione all'ecosistema che semplifica" si svolgerà in contemporanea con l'incontro alla Camera dei Deputati, dove Confesercenti Nazionale si confronterà con le istituzioni sulla proposta di legge di iniziativa popolare sulla rigenerazione urbana e sul commercio di prossimità, sostenuta da oltre 50 mila firme. L'obiettivo comune è fermare la desertificazione commerciale: a Roma lavorando sulle regole, a Milano sulla tecnologia.



Al Salone, Custom Pay presenterà un ecosistema tecnologico modulare e scalabile che mette insieme hardware, software, servizi di pagamento, assistenza e consulenza, pensato per esercenti di ogni dimensione e settore. Al centro ci sono i dealer Custom, che integrano componenti fiscali e servizi digitali di pagamento. Tra le soluzioni c'è OmniOne, che riunisce in un unico dispositivo le funzioni di cassa del registratore telematico e il POS di pagamento. L'obiettivo è offrire al commerciante un ecosistema configurabile in base alle esigenze della sua attività, per rendere più efficienti i processi, ridurre i costi di gestione e creare nuove opportunità di vendita.



Dopo la partnership con Nexi, Custom Pay consolida il dialogo con Confesercenti Nazionale per promuovere progetti di sensibilizzazione e formazione sull'innovazione nei pagamenti, dal piccolo esercente alle catene retail. Il Gruppo Custom ha inoltre avviato un progetto di comunicazione integrata a supporto della rete dealer e di dialogo con le sedi territoriali di Confesercenti. Nel modello, Nexi e Custom Pay forniscono l'infrastruttura dei pagamenti digitali, mentre la rete dei dealer garantisce presenza sul territorio, installazione e assistenza.



"La tecnologia non deve aggiungere un problema, deve toglierne", ha dichiarato Davide Adorni, amministratore delegato di Custom Pay. "Quella riuscita è la tecnologia che l'esercente quasi non nota, ma a cui non può più rinunciare".



"Il futuro è sempre più vicino e vince chi aiuta partner ed esercenti ad affrontarlo", ha aggiunto Carlo Stradi, presidente e fondatore del Gruppo Custom. "Nessuno può farlo da solo: per questo crediamo in partnership di lungo periodo tra tecnologia, associazioni, istituzioni ed esercenti".



Ad aprire il workshop saranno Mauro Bussoni, segretario generale di Confesercenti, e lo stesso Stradi. Seguirà un talk con Vincenzo Cotrino, Head of ISV Partnership di Nexi, Davide Adorni e Paolo Ricci, titolare di Ricci & Caselli, con oltre trent'anni di esperienza nelle tecnologie per il retail. Modererà Alessandro Mastropasqua, Head of Media & Institutional Relations del Gruppo Custom.

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